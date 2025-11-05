FITCOIN (FITCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0021605 $ 0.0021605 $ 0.0021605 24u laag $ 0.00401519 $ 0.00401519 $ 0.00401519 24u hoog 24u laag $ 0.0021605$ 0.0021605 $ 0.0021605 24u hoog $ 0.00401519$ 0.00401519 $ 0.00401519 Hoogste prijs ooit $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +3.37% Prijswijziging (1D) +50.05% Prijswijziging (7D) -32.67% Prijswijziging (7D) -32.67%

FITCOIN (FITCOIN) real-time prijs is $0.00376735. De afgelopen 24 uur werd er FITCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0021605 en een hoogtepunt van $ 0.00401519, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FITCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00833283, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FITCOIN met +3.37% veranderd in het afgelopen uur, +50.05% in de afgelopen 24 uur en -32.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FITCOIN (FITCOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Circulerende voorraad 903.55M 903.55M 903.55M Totale voorraad 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

De huidige marktkapitalisatie van FITCOIN is $ 3.40M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FITCOIN is 903.55M, met een totale voorraad van 923364579.7657266. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.48M.