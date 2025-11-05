BeursDEX+
De live FITCOIN prijs vandaag is 0.00376735 USD. Volg realtime FITCOIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FITCOIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FITCOIN

FITCOIN Prijsinformatie

Wat is FITCOIN

FITCOIN officiële website

FITCOIN tokenomie

FITCOIN Prijsvoorspelling

FITCOIN Prijs (FITCOIN)

Niet genoteerd

1 FITCOIN naar USD live prijs:

$0.00376735
$0.00376735$0.00376735
+50.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
FITCOIN (FITCOIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:07:05 (UTC+8)

FITCOIN (FITCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0021605
$ 0.0021605$ 0.0021605
24u laag
$ 0.00401519
$ 0.00401519$ 0.00401519
24u hoog

$ 0.0021605
$ 0.0021605$ 0.0021605

$ 0.00401519
$ 0.00401519$ 0.00401519

$ 0.00833283
$ 0.00833283$ 0.00833283

$ 0
$ 0$ 0

+3.37%

+50.05%

-32.67%

-32.67%

FITCOIN (FITCOIN) real-time prijs is $0.00376735. De afgelopen 24 uur werd er FITCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0021605 en een hoogtepunt van $ 0.00401519, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FITCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00833283, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FITCOIN met +3.37% veranderd in het afgelopen uur, +50.05% in de afgelopen 24 uur en -32.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FITCOIN (FITCOIN) Marktinformatie

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
----

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

903.55M
903.55M 903.55M

923,364,579.7657266
923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

De huidige marktkapitalisatie van FITCOIN is $ 3.40M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FITCOIN is 903.55M, met een totale voorraad van 923364579.7657266. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.48M.

FITCOIN (FITCOIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van FITCOIN naar USD $ +0.00125664.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FITCOIN naar USD $ -0.0004167777.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FITCOIN naar USD $ +0.0009016538.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FITCOIN naar USD $ +0.001512905895512044.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00125664+50.05%
30 dagen$ -0.0004167777-11.06%
60 dagen$ +0.0009016538+23.93%
90 dagen$ +0.001512905895512044+67.11%

Wat is FITCOIN (FITCOIN)?

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

FITCOIN (FITCOIN) hulpbron

Officiële website

FITCOIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal FITCOIN (FITCOIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je FITCOIN (FITCOIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor FITCOIN te bekijken.

Bekijk nu de FITCOIN prijsvoorspelling !

FITCOIN naar lokale valuta's

FITCOIN (FITCOIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van FITCOIN (FITCOIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FITCOIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over FITCOIN (FITCOIN)

Hoeveel is FITCOIN (FITCOIN) vandaag waard?
De live FITCOIN prijs in USD is 0.00376735 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FITCOIN naar USD prijs?
De huidige prijs van FITCOIN naar USD is $ 0.00376735. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van FITCOIN?
De marktkapitalisatie van FITCOIN is $ 3.40M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FITCOIN?
De circulerende voorraad van FITCOIN is 903.55M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FITCOIN?
FITCOIN bereikte een ATH-prijs van 0.00833283 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FITCOIN?
FITCOIN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van FITCOIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FITCOIN is -- USD.
Zal FITCOIN dit jaar hoger gaan?
FITCOIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FITCOIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:07:05 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

