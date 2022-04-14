Fitchin Universe (CHIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fitchin Universe (CHIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fitchin Universe (CHIN) Informatie FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer's token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN's community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Officiële website: https://fitchin.io/ Whitepaper: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper

Fitchin Universe (CHIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fitchin Universe (CHIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 193.11M $ 193.11M $ 193.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Hoogste ooit: $ 0.01594638 $ 0.01594638 $ 0.01594638 Laagste ooit: $ 0.00443809 $ 0.00443809 $ 0.00443809 Huidige prijs: $ 0.01158467 $ 0.01158467 $ 0.01158467 Meer informatie over Fitchin Universe (CHIN) prijs

Fitchin Universe (CHIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fitchin Universe (CHIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHIN begrijpt, kun je de live prijs van CHIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHIN Wil je weten waar je CHIN naartoe gaat? Onze CHIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHIN token!

