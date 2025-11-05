Fishwheel (FSHWHL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Fishwheel (FSHWHL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FSHWHL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FSHWHL hoogste prijs aller tijden is $ 0.0031303, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FSHWHL met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fishwheel (FSHWHL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Circulerende voorraad 962.52M 962.52M 962.52M Totale voorraad 962,517,935.527072 962,517,935.527072 962,517,935.527072

De huidige marktkapitalisatie van Fishwheel is $ 80.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FSHWHL is 962.52M, met een totale voorraad van 962517935.527072. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 80.61K.