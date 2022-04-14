First AI Owned Dog (GRACIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in First AI Owned Dog (GRACIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

First AI Owned Dog (GRACIE) Informatie $GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh's loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it's a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project's mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project's direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It's not just a token; it's a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time. Officiële website: https://gracie.wtf/ Koop nu GRACIE!

First AI Owned Dog (GRACIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor First AI Owned Dog (GRACIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Totale voorraad: $ 995.13M $ 995.13M $ 995.13M Circulerende voorraad: $ 995.13M $ 995.13M $ 995.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Hoogste ooit: $ 0.00027086 $ 0.00027086 $ 0.00027086 Laagste ooit: $ 0.0000035 $ 0.0000035 $ 0.0000035 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over First AI Owned Dog (GRACIE) prijs

First AI Owned Dog (GRACIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van First AI Owned Dog (GRACIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRACIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRACIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRACIE begrijpt, kun je de live prijs van GRACIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GRACIE Wil je weten waar je GRACIE naartoe gaat? Onze GRACIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRACIE token!

