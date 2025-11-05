first AI actress (TILLY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001029 $ 0.00001029 $ 0.00001029 24u laag $ 0.0000116 $ 0.0000116 $ 0.0000116 24u hoog 24u laag $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 24u hoog $ 0.0000116$ 0.0000116 $ 0.0000116 Hoogste prijs ooit $ 0.00077826$ 0.00077826 $ 0.00077826 Laagste prijs $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Prijswijziging (1u) -0.29% Prijswijziging (1D) -2.68% Prijswijziging (7D) -29.25% Prijswijziging (7D) -29.25%

first AI actress (TILLY) real-time prijs is $0.00001114. De afgelopen 24 uur werd er TILLY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001029 en een hoogtepunt van $ 0.0000116, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TILLY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00077826, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001029 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TILLY met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -2.68% in de afgelopen 24 uur en -29.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

first AI actress (TILLY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Circulerende voorraad 999.57M 999.57M 999.57M Totale voorraad 999,566,358.772293 999,566,358.772293 999,566,358.772293

De huidige marktkapitalisatie van first AI actress is $ 11.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TILLY is 999.57M, met een totale voorraad van 999566358.772293. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.13K.