FireChicken (FCKN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.15% Prijswijziging (1D) -0.73% Prijswijziging (7D) -11.61% Prijswijziging (7D) -11.61%

FireChicken (FCKN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FCKN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FCKN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FCKN met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, -0.73% in de afgelopen 24 uur en -11.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FireChicken (FCKN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 176.52K$ 176.52K $ 176.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 176.52K$ 176.52K $ 176.52K Circulerende voorraad 985.60M 985.60M 985.60M Totale voorraad 985,595,396.346248 985,595,396.346248 985,595,396.346248

De huidige marktkapitalisatie van FireChicken is $ 176.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FCKN is 985.60M, met een totale voorraad van 985595396.346248. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 176.52K.