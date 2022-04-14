Fiona (FIONA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fiona (FIONA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fiona (FIONA) Informatie Fiona's journey to stardom began under challenging circumstances. Born six weeks prematurely, she faced significant health challenges that were closely followed by millions worldwide. The Cincinnati Zoo's documentation of her struggle and eventual recovery turned her into a viral sensation, with Fiona becoming a symbol of perseverance and an ambassador for her species The success of Moo Deng, a memecoin inspired by a baby pygmy hippo from Thailand, provides a compelling case study for $FIONA's potential on the Ethereum blockchain. Moo Deng gained significant attention when Ethereum co-founder Vitalik Buterin sold 10 billion Moo Deng tokens for a charitable cause, leading to a surge in the coin's price Officiële website: https://fionaerc.org/

Fiona (FIONA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fiona (FIONA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.07K $ 40.07K $ 40.07K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.07K $ 40.07K $ 40.07K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Fiona (FIONA) prijs

Fiona (FIONA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fiona (FIONA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIONA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIONA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIONA begrijpt, kun je de live prijs van FIONA token verkennen!

Prijsvoorspelling van FIONA Wil je weten waar je FIONA naartoe gaat? Onze FIONA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FIONA token!

