Finwizz by Virtuals (FIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00006919 $ 0.00006919 $ 0.00006919 24u laag $ 0.00008569 $ 0.00008569 $ 0.00008569 24u hoog 24u laag $ 0.00006919$ 0.00006919 $ 0.00006919 24u hoog $ 0.00008569$ 0.00008569 $ 0.00008569 Hoogste prijs ooit $ 0.00022138$ 0.00022138 $ 0.00022138 Laagste prijs $ 0.00002352$ 0.00002352 $ 0.00002352 Prijswijziging (1u) +3.30% Prijswijziging (1D) -1.61% Prijswijziging (7D) -55.19% Prijswijziging (7D) -55.19%

Finwizz by Virtuals (FIN) real-time prijs is $0.00007876. De afgelopen 24 uur werd er FIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00006919 en een hoogtepunt van $ 0.00008569, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00022138, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002352 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIN met +3.30% veranderd in het afgelopen uur, -1.61% in de afgelopen 24 uur en -55.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Finwizz by Virtuals (FIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 79.09K$ 79.09K $ 79.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 79.09K$ 79.09K $ 79.09K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Finwizz by Virtuals is $ 79.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIN is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 79.09K.