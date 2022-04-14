FintruX (FTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FintruX (FTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FintruX (FTX) Informatie Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX's ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered. Officiële website: https://www.fintrux.com Whitepaper: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf

FintruX (FTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FintruX (FTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 58.87K $ 58.87K $ 58.87K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 83.35M $ 83.35M $ 83.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.63K $ 70.63K $ 70.63K Hoogste ooit: $ 0.400752 $ 0.400752 $ 0.400752 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00070626 $ 0.00070626 $ 0.00070626 Meer informatie over FintruX (FTX) prijs

FintruX (FTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FintruX (FTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTX begrijpt, kun je de live prijs van FTX token verkennen!

Prijsvoorspelling van FTX Wil je weten waar je FTX naartoe gaat? Onze FTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTX token!

