$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions. Officiële website: https://shark.hashinals.com Whitepaper: https://market.kabila.app/en/mint/468/gfin?state=SOLD_OUT

FINS (FINS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FINS (FINS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.71K $ 34.71K $ 34.71K Totale voorraad: $ 979.60M $ 979.60M $ 979.60M Circulerende voorraad: $ 844.60M $ 844.60M $ 844.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.26K $ 40.26K $ 40.26K Hoogste ooit: $ 0.00025814 $ 0.00025814 $ 0.00025814 Laagste ooit: $ 0.00000896 $ 0.00000896 $ 0.00000896 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FINS (FINS) prijs

FINS (FINS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FINS (FINS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FINS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FINS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FINS begrijpt, kun je de live prijs van FINS token verkennen!

