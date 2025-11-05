BeursDEX+
De live Finna AI prijs vandaag is 0.00004491 USD. Volg realtime FINNA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FINNA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FINNA

FINNA Prijsinformatie

Wat is FINNA

FINNA officiële website

FINNA tokenomie

FINNA Prijsvoorspelling

Finna AI logo

Finna AI Prijs (FINNA)

Niet genoteerd

1 FINNA naar USD live prijs:

--
----
-2.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Finna AI (FINNA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:53:14 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00004172
$ 0.00004172$ 0.00004172
24u laag
$ 0.00004715
$ 0.00004715$ 0.00004715
24u hoog

$ 0.00004172
$ 0.00004172$ 0.00004172

$ 0.00004715
$ 0.00004715$ 0.00004715

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0.00004172
$ 0.00004172$ 0.00004172

+0.59%

-2.64%

-27.36%

-27.36%

Finna AI (FINNA) real-time prijs is $0.00004491. De afgelopen 24 uur werd er FINNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00004172 en een hoogtepunt van $ 0.00004715, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FINNA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00201926, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004172 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FINNA met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, -2.64% in de afgelopen 24 uur en -27.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Finna AI (FINNA) Marktinformatie

$ 44.91K
$ 44.91K$ 44.91K

--
----

$ 44.91K
$ 44.91K$ 44.91K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,420.2031276
999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

De huidige marktkapitalisatie van Finna AI is $ 44.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FINNA is 999.98M, met een totale voorraad van 999982420.2031276. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 44.91K.

Finna AI (FINNA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Finna AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Finna AI naar USD $ -0.0000237307.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Finna AI naar USD $ -0.0000314214.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Finna AI naar USD $ -0.00034626016589245134.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.64%
30 dagen$ -0.0000237307-52.84%
60 dagen$ -0.0000314214-69.96%
90 dagen$ -0.00034626016589245134-88.51%

Wat is Finna AI (FINNA)?

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Finna AI (FINNA) hulpbron

Officiële website

Finna AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Finna AI (FINNA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Finna AI (FINNA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Finna AI te bekijken.

Bekijk nu de Finna AI prijsvoorspelling !

FINNA naar lokale valuta's

Finna AI (FINNA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Finna AI (FINNA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FINNA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Finna AI (FINNA)

Hoeveel is Finna AI (FINNA) vandaag waard?
De live FINNA prijs in USD is 0.00004491 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FINNA naar USD prijs?
De huidige prijs van FINNA naar USD is $ 0.00004491. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Finna AI?
De marktkapitalisatie van FINNA is $ 44.91K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FINNA?
De circulerende voorraad van FINNA is 999.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FINNA?
FINNA bereikte een ATH-prijs van 0.00201926 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FINNA?
FINNA zag een ATL-prijs van 0.00004172 USD.
Wat is het handelsvolume van FINNA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FINNA is -- USD.
Zal FINNA dit jaar hoger gaan?
FINNA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FINNA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:53:14 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

