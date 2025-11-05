Finna AI (FINNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00004172 $ 0.00004172 $ 0.00004172 24u laag $ 0.00004715 $ 0.00004715 $ 0.00004715 24u hoog 24u laag $ 0.00004172$ 0.00004172 $ 0.00004172 24u hoog $ 0.00004715$ 0.00004715 $ 0.00004715 Hoogste prijs ooit $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Laagste prijs $ 0.00004172$ 0.00004172 $ 0.00004172 Prijswijziging (1u) +0.59% Prijswijziging (1D) -2.64% Prijswijziging (7D) -27.36% Prijswijziging (7D) -27.36%

Finna AI (FINNA) real-time prijs is $0.00004491. De afgelopen 24 uur werd er FINNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00004172 en een hoogtepunt van $ 0.00004715, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FINNA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00201926, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004172 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FINNA met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, -2.64% in de afgelopen 24 uur en -27.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Finna AI (FINNA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 44.91K$ 44.91K $ 44.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 44.91K$ 44.91K $ 44.91K Circulerende voorraad 999.98M 999.98M 999.98M Totale voorraad 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

De huidige marktkapitalisatie van Finna AI is $ 44.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FINNA is 999.98M, met een totale voorraad van 999982420.2031276. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 44.91K.