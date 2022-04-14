Finminity (FMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Finminity (FMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Finminity (FMT) Informatie An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations. An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations. Officiële website: https://www.finminity.com/ Koop nu FMT!

Finminity (FMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Finminity (FMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.66K $ 25.66K $ 25.66K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.66K $ 68.66K $ 68.66K Hoogste ooit: $ 9.03 $ 9.03 $ 9.03 Laagste ooit: $ 0.00669005 $ 0.00669005 $ 0.00669005 Huidige prijs: $ 0.0068661 $ 0.0068661 $ 0.0068661 Meer informatie over Finminity (FMT) prijs

Finminity (FMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Finminity (FMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FMT begrijpt, kun je de live prijs van FMT token verkennen!

Prijsvoorspelling van FMT Wil je weten waar je FMT naartoe gaat? Onze FMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FMT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!