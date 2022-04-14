Finger Monkeys (FMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Finger Monkeys (FMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Finger Monkeys (FMT) Informatie FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC. FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC. Officiële website: https://www.fingermonkeys.com/ Whitepaper: https://fingermonkeys.com/whitepaper-fingermonkeys.pdf Koop nu FMT!

Finger Monkeys (FMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Finger Monkeys (FMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.42K $ 87.42K $ 87.42K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 650.23M $ 650.23M $ 650.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 134.45K $ 134.45K $ 134.45K Hoogste ooit: $ 0.01187124 $ 0.01187124 $ 0.01187124 Laagste ooit: $ 0.00000659 $ 0.00000659 $ 0.00000659 Huidige prijs: $ 0.00013445 $ 0.00013445 $ 0.00013445 Meer informatie over Finger Monkeys (FMT) prijs

Finger Monkeys (FMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Finger Monkeys (FMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FMT begrijpt, kun je de live prijs van FMT token verkennen!

Prijsvoorspelling van FMT Wil je weten waar je FMT naartoe gaat? Onze FMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FMT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!