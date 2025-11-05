Finger Monkey (FM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.40% Prijswijziging (1D) -1.32% Prijswijziging (7D) -31.73% Prijswijziging (7D) -31.73%

Finger Monkey (FM) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FM hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FM met +0.40% veranderd in het afgelopen uur, -1.32% in de afgelopen 24 uur en -31.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Finger Monkey (FM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.90K$ 31.90K $ 31.90K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.76K$ 32.76K $ 32.76K Circulerende voorraad 960.00M 960.00M 960.00M Totale voorraad 986,016,448.0 986,016,448.0 986,016,448.0

De huidige marktkapitalisatie van Finger Monkey is $ 31.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FM is 960.00M, met een totale voorraad van 986016448.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.76K.