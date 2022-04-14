Finblox (FBX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Finblox (FBX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Finblox (FBX) Informatie The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024. Officiële website: https://finblox.com/ Whitepaper: https://docs.finblox.com

Finblox (FBX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Finblox (FBX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.14K $ 29.14K $ 29.14K Totale voorraad: $ 9.47B $ 9.47B $ 9.47B Circulerende voorraad: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.51K $ 57.51K $ 57.51K Hoogste ooit: $ 0.02451834 $ 0.02451834 $ 0.02451834 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Finblox (FBX) prijs

Finblox (FBX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Finblox (FBX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FBX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FBX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FBX begrijpt, kun je de live prijs van FBX token verkennen!

