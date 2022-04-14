FINANCE (FINANCE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FINANCE (FINANCE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FINANCE (FINANCE) Informatie It's not personal, it's FINANCE. FINANCE is a memecoin on Avalanche. Launched from Arena, FINANCE looks to separate itself from other memecoins by being business and finance themed. By launching on Arena 2.5% of FINANCE will be airdropped to Arena Champions. FINANCE is a memecoin that creates business themed meme content as well as videos. By launching on Arena a community of likeminded memecoin holders is formed. Officiële website: https://arena.social/community/FINANCE_AVAX

FINANCE (FINANCE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FINANCE (FINANCE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 101.05K $ 101.05K $ 101.05K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 101.05K $ 101.05K $ 101.05K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FINANCE (FINANCE) prijs

FINANCE (FINANCE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FINANCE (FINANCE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FINANCE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FINANCE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FINANCE begrijpt, kun je de live prijs van FINANCE token verkennen!

Prijsvoorspelling van FINANCE Wil je weten waar je FINANCE naartoe gaat? Onze FINANCE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FINANCE token!

