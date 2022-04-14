Finance Wizard (WIZARD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Finance Wizard (WIZARD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Finance Wizard (WIZARD) Informatie Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it's trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis. Officiële website: https://financewizard.io/

Finance Wizard (WIZARD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Finance Wizard (WIZARD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.09K $ 34.09K $ 34.09K Totale voorraad: $ 988.39M $ 988.39M $ 988.39M Circulerende voorraad: $ 988.39M $ 988.39M $ 988.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.09K $ 34.09K $ 34.09K Hoogste ooit: $ 0.00230808 $ 0.00230808 $ 0.00230808 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Finance Wizard (WIZARD) prijs

Finance Wizard (WIZARD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Finance Wizard (WIZARD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIZARD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIZARD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIZARD begrijpt, kun je de live prijs van WIZARD token verkennen!

Prijsvoorspelling van WIZARD Wil je weten waar je WIZARD naartoe gaat? Onze WIZARD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WIZARD token!

