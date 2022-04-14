Finance Vote (FVT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Finance Vote (FVT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Finance Vote (FVT) Informatie Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Officiële website: https://finance.vote Koop nu FVT!

Finance Vote (FVT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Finance Vote (FVT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 85.66K $ 85.66K $ 85.66K Totale voorraad: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Circulerende voorraad: $ 204.71M $ 204.71M $ 204.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 414.39K $ 414.39K $ 414.39K Hoogste ooit: $ 0.093714 $ 0.093714 $ 0.093714 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0004182 $ 0.0004182 $ 0.0004182 Meer informatie over Finance Vote (FVT) prijs

Finance Vote (FVT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Finance Vote (FVT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FVT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FVT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FVT begrijpt, kun je de live prijs van FVT token verkennen!

Prijsvoorspelling van FVT Wil je weten waar je FVT naartoe gaat? Onze FVT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FVT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!