Figure Heloc (FIGR_HELOC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24u laag $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24u hoog 24u laag $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24u hoog $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Hoogste prijs ooit $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Laagste prijs $ 0.155357$ 0.155357 $ 0.155357 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +2.77% Prijswijziging (7D) +0.26% Prijswijziging (7D) +0.26%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) real-time prijs is $1.033. De afgelopen 24 uur werd er FIGR_HELOC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.004 en een hoogtepunt van $ 1.035, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIGR_HELOC hoogste prijs aller tijden is $ 1.37, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.155357 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIGR_HELOC met -- veranderd in het afgelopen uur, +2.77% in de afgelopen 24 uur en +0.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.89B$ 13.89B $ 13.89B Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.89B$ 13.89B $ 13.89B Circulerende voorraad 13.44B 13.44B 13.44B Totale voorraad 13,441,660,770.27 13,441,660,770.27 13,441,660,770.27

De huidige marktkapitalisatie van Figure Heloc is $ 13.89B, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIGR_HELOC is 13.44B, met een totale voorraad van 13441660770.27. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.89B.