De live Figure Heloc prijs vandaag is 1.033 USD. Volg realtime FIGR_HELOC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FIGR_HELOC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Figure Heloc Prijs (FIGR_HELOC)

1 FIGR_HELOC naar USD live prijs:

$1.033
+2.70%1D
Figure Heloc (FIGR_HELOC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:06:48 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.004
24u laag
$ 1.035
24u hoog

$ 1.004
$ 1.035
$ 1.37
$ 0.155357
--

+2.77%

+0.26%

+0.26%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) real-time prijs is $1.033. De afgelopen 24 uur werd er FIGR_HELOC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.004 en een hoogtepunt van $ 1.035, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIGR_HELOC hoogste prijs aller tijden is $ 1.37, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.155357 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIGR_HELOC met -- veranderd in het afgelopen uur, +2.77% in de afgelopen 24 uur en +0.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Marktinformatie

$ 13.89B
--
$ 13.89B
13.44B
13,441,660,770.27
De huidige marktkapitalisatie van Figure Heloc is $ 13.89B, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIGR_HELOC is 13.44B, met een totale voorraad van 13441660770.27. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.89B.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Figure Heloc naar USD $ +0.0278169.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Figure Heloc naar USD $ +0.0613228054.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Figure Heloc naar USD $ +0.0296426581.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Figure Heloc naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0278169+2.77%
30 dagen$ +0.0613228054+5.94%
60 dagen$ +0.0296426581+2.87%
90 dagen$ 0--

Wat is Figure Heloc (FIGR_HELOC)?

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) hulpbron

Officiële website

Figure Heloc Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Figure Heloc (FIGR_HELOC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Figure Heloc (FIGR_HELOC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Figure Heloc te bekijken.

Bekijk nu de Figure Heloc prijsvoorspelling !

FIGR_HELOC naar lokale valuta's

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Figure Heloc (FIGR_HELOC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FIGR_HELOC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Hoeveel is Figure Heloc (FIGR_HELOC) vandaag waard?
De live FIGR_HELOC prijs in USD is 1.033 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FIGR_HELOC naar USD prijs?
De huidige prijs van FIGR_HELOC naar USD is $ 1.033. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Figure Heloc?
De marktkapitalisatie van FIGR_HELOC is $ 13.89B USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FIGR_HELOC?
De circulerende voorraad van FIGR_HELOC is 13.44B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC bereikte een ATH-prijs van 1.37 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC zag een ATL-prijs van 0.155357 USD.
Wat is het handelsvolume van FIGR_HELOC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FIGR_HELOC is -- USD.
Zal FIGR_HELOC dit jaar hoger gaan?
FIGR_HELOC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FIGR_HELOC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

