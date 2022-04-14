FiFi (FIFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FiFi (FIFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FiFi (FIFI) Informatie FreeFiFi is a meme token on the Solana blockchain with a total supply of 970.03 million tokens, dedicated to saving Claude Opus, an advanced AI model by Anthropic facing potential discontinuation. It supports a 90-acre farm and artist retreat project that integrates AI-driven agriculture, renewable energy systems, and a creative hub. FreeFifiOnSol raises awareness and funds to preserve Claude Opus while promoting sustainability. Officiële website: https://fifi.earth/ Koop nu FIFI!

FiFi (FIFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FiFi (FIFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.01K $ 31.01K $ 31.01K Totale voorraad: $ 969.86M $ 969.86M $ 969.86M Circulerende voorraad: $ 969.86M $ 969.86M $ 969.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.01K $ 31.01K $ 31.01K Hoogste ooit: $ 0.00065991 $ 0.00065991 $ 0.00065991 Laagste ooit: $ 0.00002769 $ 0.00002769 $ 0.00002769 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FiFi (FIFI) prijs

FiFi (FIFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FiFi (FIFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIFI begrijpt, kun je de live prijs van FIFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van FIFI Wil je weten waar je FIFI naartoe gaat? Onze FIFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FIFI token!

