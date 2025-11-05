Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24u laag $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24u hoog 24u laag $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24u hoog $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Hoogste prijs ooit $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Laagste prijs $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) real-time prijs is $1. De afgelopen 24 uur werd er FDIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.0 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FDIT hoogste prijs aller tijden is $ 1.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FDIT met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 233.50M$ 233.50M $ 233.50M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 233.50M$ 233.50M $ 233.50M Circulerende voorraad 233.50M 233.50M 233.50M Totale voorraad 233,495,853.98 233,495,853.98 233,495,853.98

De huidige marktkapitalisatie van Fidelity Digital Interest Token is $ 233.50M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FDIT is 233.50M, met een totale voorraad van 233495853.98. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 233.50M.