Fentanyl Dragon (FENTANYL) Informatie Fentanyl Dragon $FENTANYL a token created on Solana chain to change the crypto world. The Fentanyl Dragon has taken over America. He owns your debt, vaccines, and is sending drugs into your streets… now he comes to take on Sol with $FENTANYL To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. In conclusion, Fentanyl Dragon is a community-based meme coin project that combines humor, engagement, and social responsibility. With its focus on community-driven initiatives and support for charitable causes, Fentanyl Dragon aims to create a fun and positive environment for its members while acknowledging the speculative nature of meme coins. Officiële website: https://fentanyl.today/ Koop nu FENTANYL!

Fentanyl Dragon (FENTANYL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fentanyl Dragon (FENTANYL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.60K $ 43.60K $ 43.60K Hoogste ooit: $ 0.00015167 $ 0.00015167 $ 0.00015167 Laagste ooit: $ 0.0000011 $ 0.0000011 $ 0.0000011 Huidige prijs: $ 0.00000434 $ 0.00000434 $ 0.00000434 Meer informatie over Fentanyl Dragon (FENTANYL) prijs

Fentanyl Dragon (FENTANYL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fentanyl Dragon (FENTANYL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FENTANYL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FENTANYL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FENTANYL begrijpt, kun je de live prijs van FENTANYL token verkennen!

Prijsvoorspelling van FENTANYL Wil je weten waar je FENTANYL naartoe gaat? Onze FENTANYL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FENTANYL token!

