Fennec (FNNC) Informatie Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Officiële website: https://www.fennecblockchain.com/ Whitepaper: https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf

Fennec (FNNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fennec (FNNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.51K $ 6.51K $ 6.51K Totale voorraad: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Circulerende voorraad: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.51K $ 6.51K $ 6.51K Hoogste ooit: $ 0.02082869 $ 0.02082869 $ 0.02082869 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00066227 $ 0.00066227 $ 0.00066227 Meer informatie over Fennec (FNNC) prijs

Fennec (FNNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fennec (FNNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FNNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FNNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FNNC begrijpt, kun je de live prijs van FNNC token verkennen!

