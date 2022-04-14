Fenix (FNX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fenix (FNX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fenix (FNX) Informatie Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. Officiële website: https://www.fenixfinance.io/ Koop nu FNX!

Fenix (FNX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fenix (FNX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Totale voorraad: $ 169.02M $ 169.02M $ 169.02M Circulerende voorraad: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 117.97K $ 117.97K $ 117.97K Hoogste ooit: $ 0.078964 $ 0.078964 $ 0.078964 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00069426 $ 0.00069426 $ 0.00069426 Meer informatie over Fenix (FNX) prijs

Fenix (FNX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fenix (FNX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FNX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FNX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FNX begrijpt, kun je de live prijs van FNX token verkennen!

Prijsvoorspelling van FNX Wil je weten waar je FNX naartoe gaat? Onze FNX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FNX token!

