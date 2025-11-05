Felysyum (FELY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.332488 $ 0.332488 $ 0.332488 24u laag $ 0.347514 $ 0.347514 $ 0.347514 24u hoog 24u laag $ 0.332488$ 0.332488 $ 0.332488 24u hoog $ 0.347514$ 0.347514 $ 0.347514 Hoogste prijs ooit $ 0.357284$ 0.357284 $ 0.357284 Laagste prijs $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Prijswijziging (1u) -0.60% Prijswijziging (1D) -2.57% Prijswijziging (7D) -3.32% Prijswijziging (7D) -3.32%

Felysyum (FELY) real-time prijs is $0.338525. De afgelopen 24 uur werd er FELY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.332488 en een hoogtepunt van $ 0.347514, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FELY hoogste prijs aller tijden is $ 0.357284, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.240519 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FELY met -0.60% veranderd in het afgelopen uur, -2.57% in de afgelopen 24 uur en -3.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Felysyum (FELY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.82M$ 14.82M $ 14.82M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 169.26M$ 169.26M $ 169.26M Circulerende voorraad 43.77M 43.77M 43.77M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Felysyum is $ 14.82M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FELY is 43.77M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 169.26M.