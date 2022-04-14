Felix the lazer cat ($PEOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Felix the lazer cat ($PEOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PEOW is a community token centered around the iconic character Felix, a cat known for understanding laser technology. Its goal is to foster a community-driven meme while also contributing to charitable causes. PEOW aims to become a prominent ambassador for cryptocurrencies in the philanthropic sector by leveraging the power of memes.

Officiële website: https://www.peow.meme/

Felix the lazer cat ($PEOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Felix the lazer cat ($PEOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.46K $ 50.46K $ 50.46K Hoogste ooit: $ 0.0055291 $ 0.0055291 $ 0.0055291 Laagste ooit: $ 0.00003109 $ 0.00003109 $ 0.00003109 Huidige prijs: $ 0.00005046 $ 0.00005046 $ 0.00005046 Meer informatie over Felix the lazer cat ($PEOW) prijs

Felix the lazer cat ($PEOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Felix the lazer cat ($PEOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $PEOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $PEOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $PEOW begrijpt, kun je de live prijs van $PEOW token verkennen!

