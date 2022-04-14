Felix feUSD (FEUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Felix feUSD (FEUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Felix feUSD (FEUSD) Informatie Officiële website: https://usefelix.xyz/ Whitepaper: https://usefelix.gitbook.io/felix-docs Koop nu FEUSD!

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Felix feUSD (FEUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.53M $ 75.53M $ 75.53M Totale voorraad: $ 8.95B $ 8.95B $ 8.95B Circulerende voorraad: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.03B $ 9.03B $ 9.03B Hoogste ooit: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Laagste ooit: $ 0.953014 $ 0.953014 $ 0.953014 Huidige prijs: $ 0.990265 $ 0.990265 $ 0.990265 Meer informatie over Felix feUSD (FEUSD) prijs

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Felix feUSD (FEUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FEUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FEUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FEUSD begrijpt, kun je de live prijs van FEUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van FEUSD Wil je weten waar je FEUSD naartoe gaat? Onze FEUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

