Feisty Doge NFT (NFD) Informatie Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Officiële website: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Feisty Doge NFT (NFD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Totale voorraad: $ 100.01B $ 100.01B $ 100.01B Circulerende voorraad: $ 56.04B $ 56.04B $ 56.04B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Hoogste ooit: $ 0.00103774 $ 0.00103774 $ 0.00103774 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0.00013429 $ 0.00013429 $ 0.00013429 Meer informatie over Feisty Doge NFT (NFD) prijs

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Feisty Doge NFT (NFD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NFD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NFD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NFD begrijpt, kun je de live prijs van NFD token verkennen!

Prijsvoorspelling van NFD Wil je weten waar je NFD naartoe gaat? Onze NFD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

