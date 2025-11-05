BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Feels Good prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GOOD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOOD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Feels Good prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GOOD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOOD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GOOD

GOOD Prijsinformatie

Wat is GOOD

GOOD officiële website

GOOD tokenomie

GOOD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Feels Good logo

Feels Good Prijs (GOOD)

Niet genoteerd

1 GOOD naar USD live prijs:

--
----
-40.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Feels Good (GOOD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:52:42 (UTC+8)

Feels Good (GOOD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-40.89%

-53.58%

-53.58%

Feels Good (GOOD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GOOD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOOD hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOOD met -0.59% veranderd in het afgelopen uur, -40.89% in de afgelopen 24 uur en -53.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Feels Good (GOOD) Marktinformatie

$ 70.02K
$ 70.02K$ 70.02K

--
----

$ 70.02K
$ 70.02K$ 70.02K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,325.134223
999,970,325.134223 999,970,325.134223

De huidige marktkapitalisatie van Feels Good is $ 70.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOOD is 999.97M, met een totale voorraad van 999970325.134223. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 70.02K.

Feels Good (GOOD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Feels Good naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Feels Good naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Feels Good naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Feels Good naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-40.89%
30 dagen$ 0-66.21%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Feels Good (GOOD)?

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Feels Good (GOOD) hulpbron

Officiële website

Feels Good Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Feels Good (GOOD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Feels Good (GOOD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Feels Good te bekijken.

Bekijk nu de Feels Good prijsvoorspelling !

GOOD naar lokale valuta's

Feels Good (GOOD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Feels Good (GOOD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOOD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Feels Good (GOOD)

Hoeveel is Feels Good (GOOD) vandaag waard?
De live GOOD prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOOD naar USD prijs?
De huidige prijs van GOOD naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Feels Good?
De marktkapitalisatie van GOOD is $ 70.02K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOOD?
De circulerende voorraad van GOOD is 999.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOOD?
GOOD bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOOD?
GOOD zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GOOD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOOD is -- USD.
Zal GOOD dit jaar hoger gaan?
GOOD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOOD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:52:42 (UTC+8)

Feels Good (GOOD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,346.62
$103,346.62$103,346.62

+0.15%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,353.72
$3,353.72$3,353.72

-4.37%

Solana logo

Solana

SOL

$159.10
$159.10$159.10

-1.47%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0134
$1.0134$1.0134

+35.57%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,346.62
$103,346.62$103,346.62

+0.15%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,353.72
$3,353.72$3,353.72

-4.37%

Solana logo

Solana

SOL

$159.10
$159.10$159.10

-1.47%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2698
$2.2698$2.2698

-0.53%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16613
$0.16613$0.16613

+1.34%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03851
$0.03851$0.03851

+54.04%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01142
$0.01142$0.01142

+52.26%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00684
$0.00684$0.00684

+5.23%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2121
$0.2121$0.2121

+324.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049428
$0.0000000049428$0.0000000049428

+253.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2227
$0.2227$0.2227

+240.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04195
$0.04195$0.04195

+173.46%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008967
$0.000008967$0.000008967

+134.92%