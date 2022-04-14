Feeder Finance (FEED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Feeder Finance (FEED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Feeder Finance (FEED) Informatie - Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31 Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors.

We adopt the concept of real-world "Feeder Funds" (also known as "fund of funds") and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31 Officiële website: https://feeder.finance/

Feeder Finance (FEED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Feeder Finance (FEED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.14K $ 27.14K $ 27.14K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.14K $ 27.14K $ 27.14K Hoogste ooit: $ 0.552431 $ 0.552431 $ 0.552431 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027143 $ 0.00027143 $ 0.00027143 Meer informatie over Feeder Finance (FEED) prijs

Feeder Finance (FEED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Feeder Finance (FEED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FEED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FEED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FEED begrijpt, kun je de live prijs van FEED token verkennen!

