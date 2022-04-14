Feed The World (FW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Feed The World (FW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Feed The World (FW) Informatie Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you're a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it's needed most. Officiële website: https://app.feedtheworldinitiative.org Whitepaper: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf

Feed The World (FW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Feed The World (FW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Hoogste ooit: $ 0.00180687 $ 0.00180687 $ 0.00180687 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00103727 $ 0.00103727 $ 0.00103727 Meer informatie over Feed The World (FW) prijs

Feed The World (FW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Feed The World (FW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FW begrijpt, kun je de live prijs van FW token verkennen!

Prijsvoorspelling van FW Wil je weten waar je FW naartoe gaat? Onze FW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FW token!

