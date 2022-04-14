FE TECH (FETS) Tokenomie
FE TECH (FETS) Informatie
"FeTech is a cutting-edge platform designed to bridge the gap between technology and innovation. Our mission is to provide smart, AI-driven solutions for businesses, empowering them to thrive in a digital-first world. With advanced tools for automation, analytics, and decision-making, FeTech redefines how organizations leverage technology to achieve sustainable growth and efficiency."
Trade directly through our unique bot, copy trade, Swap tokens, Snipe projects, CA Scanner
Our project is utility based with our utilities already live
FE TECH (FETS) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FE TECH (FETS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
FE TECH (FETS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van FE TECH (FETS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal FETS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel FETS tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van FETS begrijpt, kun je de live prijs van FETS token verkennen!
