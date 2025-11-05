FaZeSway (SWAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 Laagste prijs $ 0.00001124$ 0.00001124 $ 0.00001124 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -5.53% Prijswijziging (7D) -5.53%

FaZeSway (SWAY) real-time prijs is $0.00001164. De afgelopen 24 uur werd er SWAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SWAY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00135071, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001124 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SWAY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -5.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FaZeSway (SWAY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Circulerende voorraad 999.53M 999.53M 999.53M Totale voorraad 999,528,298.794836 999,528,298.794836 999,528,298.794836

De huidige marktkapitalisatie van FaZeSway is $ 11.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SWAY is 999.53M, met een totale voorraad van 999528298.794836. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.64K.