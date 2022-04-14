FATE on SUI (FATE) Tokenomie
FATE on SUI (FATE) Informatie
$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.
FATE on SUI (FATE) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FATE on SUI (FATE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
FATE on SUI (FATE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van FATE on SUI (FATE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal FATE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel FATE tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van FATE begrijpt, kun je de live prijs van FATE token verkennen!
Prijsvoorspelling van FATE
Wil je weten waar je FATE naartoe gaat? Onze FATE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.