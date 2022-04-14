FATE on SUI (FATE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FATE on SUI (FATE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FATE on SUI (FATE) Informatie $FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection. $FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection. Officiële website: https://fateonsui.com/ Koop nu FATE!

FATE on SUI (FATE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FATE on SUI (FATE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.14K $ 3.14K $ 3.14K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.14K $ 3.14K $ 3.14K Hoogste ooit: $ 0.00195217 $ 0.00195217 $ 0.00195217 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FATE on SUI (FATE) prijs

FATE on SUI (FATE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FATE on SUI (FATE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FATE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FATE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FATE begrijpt, kun je de live prijs van FATE token verkennen!

Prijsvoorspelling van FATE Wil je weten waar je FATE naartoe gaat? Onze FATE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FATE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!