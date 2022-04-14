Fate Adventure (FA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fate Adventure (FA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fate Adventure (FA) Informatie Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders. Officiële website: https://fagame.org/ Whitepaper: https://docs.fagame.org/

Fate Adventure (FA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fate Adventure (FA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 394.89K $ 394.89K $ 394.89K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 743.51K $ 743.51K $ 743.51K Hoogste ooit: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Laagste ooit: $ 0.069416 $ 0.069416 $ 0.069416 Huidige prijs: $ 0.074133 $ 0.074133 $ 0.074133 Meer informatie over Fate Adventure (FA) prijs

Fate Adventure (FA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fate Adventure (FA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FA begrijpt, kun je de live prijs van FA token verkennen!

Prijsvoorspelling van FA Wil je weten waar je FA naartoe gaat? Onze FA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FA token!

