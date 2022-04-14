FATCAT ($FATCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FATCAT ($FATCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FATCAT ($FATCAT) Informatie Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Officiële website: https://fatcat.social/ Koop nu $FATCAT!

FATCAT ($FATCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FATCAT ($FATCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 910.77M $ 910.77M $ 910.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Hoogste ooit: $ 0.00647153 $ 0.00647153 $ 0.00647153 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00226828 $ 0.00226828 $ 0.00226828 Meer informatie over FATCAT ($FATCAT) prijs

FATCAT ($FATCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FATCAT ($FATCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $FATCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $FATCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $FATCAT begrijpt, kun je de live prijs van $FATCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van $FATCAT Wil je weten waar je $FATCAT naartoe gaat? Onze $FATCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $FATCAT token!

