FatalismFTW Elons new character (FTW) Informatie Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN!

FatalismFTW Elons new character (FTW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FatalismFTW Elons new character (FTW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.67K $ 15.67K $ 15.67K Totale voorraad: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Circulerende voorraad: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.67K $ 15.67K $ 15.67K Hoogste ooit: $ 0.00187876 $ 0.00187876 $ 0.00187876 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FatalismFTW Elons new character (FTW) prijs

FatalismFTW Elons new character (FTW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FatalismFTW Elons new character (FTW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTW begrijpt, kun je de live prijs van FTW token verkennen!

Prijsvoorspelling van FTW Wil je weten waar je FTW naartoe gaat? Onze FTW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTW token!

