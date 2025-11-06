Farting Bonk (FONK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.84% Prijswijziging (1D) +4.05% Prijswijziging (7D) -15.42%

Farting Bonk (FONK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FONK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FONK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FONK met +0.84% veranderd in het afgelopen uur, +4.05% in de afgelopen 24 uur en -15.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Farting Bonk (FONK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.87K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.87K Circulerende voorraad 999.33M Totale voorraad 999,332,194.633615

De huidige marktkapitalisatie van Farting Bonk is $ 4.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FONK is 999.33M, met een totale voorraad van 999332194.633615. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.87K.