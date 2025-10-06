farthouse (FARTHOUSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00012311 24u laag $ 0.00013769 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00198369 Laagste prijs $ 0.00009989 Prijswijziging (1u) -3.01% Prijswijziging (1D) -0.48% Prijswijziging (7D) -15.70%

farthouse (FARTHOUSE) real-time prijs is $0.00012869. De afgelopen 24 uur werd er FARTHOUSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00012311 en een hoogtepunt van $ 0.00013769, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FARTHOUSE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00198369, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00009989 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FARTHOUSE met -3.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.48% in de afgelopen 24 uur en -15.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 128.22K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 128.22K Circulerende voorraad 996.24M Totale voorraad 996,238,290.58631

De huidige marktkapitalisatie van farthouse is $ 128.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FARTHOUSE is 996.24M, met een totale voorraad van 996238290.58631. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 128.22K.