FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Informatie The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space. Officiële website: https://fgpb6900ai16z.com/ Koop nu SOLANA!

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.49K $ 22.49K $ 22.49K Totale voorraad: $ 998.59M $ 998.59M $ 998.59M Circulerende voorraad: $ 998.59M $ 998.59M $ 998.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.49K $ 22.49K $ 22.49K Hoogste ooit: $ 0.00312922 $ 0.00312922 $ 0.00312922 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) prijs

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLANA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLANA begrijpt, kun je de live prijs van SOLANA token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLANA Wil je weten waar je SOLANA naartoe gaat? Onze SOLANA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLANA token!

