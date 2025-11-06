FARTCREDIT (FARTCREDIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -0.28% Prijswijziging (7D) -0.28%

FARTCREDIT (FARTCREDIT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FARTCREDIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FARTCREDIT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FARTCREDIT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -0.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FARTCREDIT (FARTCREDIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Circulerende voorraad 998.90M 998.90M 998.90M Totale voorraad 998,899,733.005387 998,899,733.005387 998,899,733.005387

De huidige marktkapitalisatie van FARTCREDIT is $ 5.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FARTCREDIT is 998.90M, met een totale voorraad van 998899733.005387. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.66K.