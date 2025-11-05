FartcoinCRO (PFFT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001278 $ 0.00001278 $ 0.00001278 24u laag $ 0.00001314 $ 0.00001314 $ 0.00001314 24u hoog 24u laag $ 0.00001278$ 0.00001278 $ 0.00001278 24u hoog $ 0.00001314$ 0.00001314 $ 0.00001314 Hoogste prijs ooit $ 0.00009092$ 0.00009092 $ 0.00009092 Laagste prijs $ 0.00001278$ 0.00001278 $ 0.00001278 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -2.45% Prijswijziging (7D) -22.67% Prijswijziging (7D) -22.67%

FartcoinCRO (PFFT) real-time prijs is $0.00001281. De afgelopen 24 uur werd er PFFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001278 en een hoogtepunt van $ 0.00001314, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PFFT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00009092, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001278 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PFFT met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.45% in de afgelopen 24 uur en -22.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Circulerende voorraad 818.87M 818.87M 818.87M Totale voorraad 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FartcoinCRO is $ 10.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PFFT is 818.87M, met een totale voorraad van 970000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.43K.