FartcoinCRO (PFFT) real-time prijs is $0.00001281. De afgelopen 24 uur werd er PFFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001278 en een hoogtepunt van $ 0.00001314, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PFFT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00009092, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001278 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PFFT met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.45% in de afgelopen 24 uur en -22.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van FartcoinCRO is $ 10.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PFFT is 818.87M, met een totale voorraad van 970000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.43K.
Vandaag is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ -0.0000067060.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ -0.0000096755.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ -0.00002489419913394584.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-2.45%
|30 dagen
|$ -0.0000067060
|-52.34%
|60 dagen
|$ -0.0000096755
|-75.53%
|90 dagen
|$ -0.00002489419913394584
|-66.02%
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
Inzicht in de tokenomie van FartcoinCRO (PFFT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PFFT token !
