De live FartcoinCRO prijs vandaag is 0.00001281 USD. Volg realtime PFFT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PFFT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 PFFT naar USD live prijs:

-2.40%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
FartcoinCRO (PFFT) live prijsgrafiek
FartcoinCRO (PFFT) Prijsinformatie (USD)

FartcoinCRO (PFFT) real-time prijs is $0.00001281. De afgelopen 24 uur werd er PFFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001278 en een hoogtepunt van $ 0.00001314, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PFFT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00009092, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001278 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PFFT met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.45% in de afgelopen 24 uur en -22.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van FartcoinCRO is $ 10.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PFFT is 818.87M, met een totale voorraad van 970000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.43K.

FartcoinCRO (PFFT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ -0.0000067060.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ -0.0000096755.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FartcoinCRO naar USD $ -0.00002489419913394584.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.45%
30 dagen$ -0.0000067060-52.34%
60 dagen$ -0.0000096755-75.53%
90 dagen$ -0.00002489419913394584-66.02%

Wat is FartcoinCRO (PFFT)?

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

FartcoinCRO (PFFT) hulpbron

Officiële website

FartcoinCRO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal FartcoinCRO (PFFT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je FartcoinCRO (PFFT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor FartcoinCRO te bekijken.

Bekijk nu de FartcoinCRO prijsvoorspelling !

PFFT naar lokale valuta's

FartcoinCRO (PFFT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van FartcoinCRO (PFFT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PFFT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over FartcoinCRO (PFFT)

Hoeveel is FartcoinCRO (PFFT) vandaag waard?
De live PFFT prijs in USD is 0.00001281 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PFFT naar USD prijs?
De huidige prijs van PFFT naar USD is $ 0.00001281. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van FartcoinCRO?
De marktkapitalisatie van PFFT is $ 10.49K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PFFT?
De circulerende voorraad van PFFT is 818.87M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PFFT?
PFFT bereikte een ATH-prijs van 0.00009092 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PFFT?
PFFT zag een ATL-prijs van 0.00001278 USD.
Wat is het handelsvolume van PFFT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PFFT is -- USD.
Zal PFFT dit jaar hoger gaan?
PFFT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PFFT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
FartcoinCRO (PFFT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

