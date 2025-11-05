FartCoin (FART) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00344622 $ 0.00344622 $ 0.00344622 24u laag $ 0.00383707 $ 0.00383707 $ 0.00383707 24u hoog 24u laag $ 0.00344622$ 0.00344622 $ 0.00344622 24u hoog $ 0.00383707$ 0.00383707 $ 0.00383707 Hoogste prijs ooit $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Laagste prijs $ 0.00059201$ 0.00059201 $ 0.00059201 Prijswijziging (1u) +0.46% Prijswijziging (1D) +0.47% Prijswijziging (7D) -35.01% Prijswijziging (7D) -35.01%

FartCoin (FART) real-time prijs is $0.00382189. De afgelopen 24 uur werd er FART verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00344622 en een hoogtepunt van $ 0.00383707, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FART hoogste prijs aller tijden is $ 0.0192503, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00059201 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FART met +0.46% veranderd in het afgelopen uur, +0.47% in de afgelopen 24 uur en -35.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FartCoin (FART) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 263.28K$ 263.28K $ 263.28K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 263.28K$ 263.28K $ 263.28K Circulerende voorraad 69.42M 69.42M 69.42M Totale voorraad 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FartCoin is $ 263.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FART is 69.42M, met een totale voorraad van 69420000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 263.28K.