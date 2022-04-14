Fartboy ($FARTBOY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fartboy ($FARTBOY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fartboy ($FARTBOY) Informatie Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network. Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network. Officiële website: https://www.fartboysol.com Koop nu $FARTBOY!

Fartboy ($FARTBOY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fartboy ($FARTBOY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.32M $ 40.32M $ 40.32M Totale voorraad: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Circulerende voorraad: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.32M $ 40.32M $ 40.32M Hoogste ooit: $ 0.194444 $ 0.194444 $ 0.194444 Laagste ooit: $ 0.01095768 $ 0.01095768 $ 0.01095768 Huidige prijs: $ 0.04036348 $ 0.04036348 $ 0.04036348 Meer informatie over Fartboy ($FARTBOY) prijs

Fartboy ($FARTBOY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fartboy ($FARTBOY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $FARTBOY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $FARTBOY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $FARTBOY begrijpt, kun je de live prijs van $FARTBOY token verkennen!

