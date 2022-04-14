FaraLand (FARA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FaraLand (FARA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FaraLand (FARA) Informatie Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles

FaraLand (FARA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FaraLand (FARA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 186.51K $ 186.51K $ 186.51K Totale voorraad: $ 71.00M $ 71.00M $ 71.00M Circulerende voorraad: $ 42.60M $ 42.60M $ 42.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 310.85K $ 310.85K $ 310.85K Hoogste ooit: $ 6.14 $ 6.14 $ 6.14 Laagste ooit: $ 0.00260311 $ 0.00260311 $ 0.00260311 Huidige prijs: $ 0.0043776 $ 0.0043776 $ 0.0043776 Meer informatie over FaraLand (FARA) prijs

FaraLand (FARA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FaraLand (FARA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FARA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FARA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FARA begrijpt, kun je de live prijs van FARA token verkennen!

Prijsvoorspelling van FARA Wil je weten waar je FARA naartoe gaat? Onze FARA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FARA token!

