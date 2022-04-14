FakeNews (SN66) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FakeNews (SN66), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FakeNews (SN66) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FakeNews (SN66), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Totale voorraad: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Circulerende voorraad: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Hoogste ooit: $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 Laagste ooit: $ 0.433342 $ 0.433342 $ 0.433342 Huidige prijs: $ 0.48235 $ 0.48235 $ 0.48235 Meer informatie over FakeNews (SN66) prijs

FakeNews (SN66) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FakeNews (SN66) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SN66 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SN66 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SN66 begrijpt, kun je de live prijs van SN66 token verkennen!

Prijsvoorspelling van SN66 Wil je weten waar je SN66 naartoe gaat? Onze SN66 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SN66 token!

