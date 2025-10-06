faithcoin (FAITHCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +12.61% Prijswijziging (7D) +12.61%

faithcoin (FAITHCOIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FAITHCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FAITHCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FAITHCOIN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +12.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

faithcoin (FAITHCOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K Circulerende voorraad 945.89M 945.89M 945.89M Totale voorraad 945,894,582.298093 945,894,582.298093 945,894,582.298093

De huidige marktkapitalisatie van faithcoin is $ 7.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FAITHCOIN is 945.89M, met een totale voorraad van 945894582.298093. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.14K.