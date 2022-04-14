FAFO (FAFO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FAFO (FAFO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FAFO (FAFO) Informatie The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history. Officiële website: https://fafo.win

FAFO (FAFO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FAFO (FAFO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 452.32K $ 452.32K $ 452.32K Totale voorraad: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Circulerende voorraad: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 452.32K $ 452.32K $ 452.32K Hoogste ooit: $ 0.00959251 $ 0.00959251 $ 0.00959251 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00045244 $ 0.00045244 $ 0.00045244 Meer informatie over FAFO (FAFO) prijs

FAFO (FAFO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FAFO (FAFO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FAFO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FAFO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FAFO begrijpt, kun je de live prijs van FAFO token verkennen!

