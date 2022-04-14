Fabled Adventure FAP (FAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fabled Adventure FAP (FAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fabled Adventure FAP (FAP) Informatie Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Officiële website: https://fabled-adventure.xyz/ Whitepaper: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/

Fabled Adventure FAP (FAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fabled Adventure FAP (FAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 303.48K $ 303.48K $ 303.48K Totale voorraad: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Circulerende voorraad: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 314.65K $ 314.65K $ 314.65K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Fabled Adventure FAP (FAP) prijs

Fabled Adventure FAP (FAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fabled Adventure FAP (FAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FAP begrijpt, kun je de live prijs van FAP token verkennen!

Prijsvoorspelling van FAP Wil je weten waar je FAP naartoe gaat? Onze FAP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FAP token!

