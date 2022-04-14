Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fable Of The Dragon (TYRANT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fable Of The Dragon (TYRANT) Informatie $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. Officiële website: https://fableofthedragon.com/ Koop nu TYRANT!

Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fable Of The Dragon (TYRANT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 327.07K $ 327.07K $ 327.07K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 327.07K $ 327.07K $ 327.07K Hoogste ooit: $ 0.965567 $ 0.965567 $ 0.965567 Laagste ooit: $ 0.00326539 $ 0.00326539 $ 0.00326539 Huidige prijs: $ 0.0327074 $ 0.0327074 $ 0.0327074 Meer informatie over Fable Of The Dragon (TYRANT) prijs

Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fable Of The Dragon (TYRANT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TYRANT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TYRANT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TYRANT begrijpt, kun je de live prijs van TYRANT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TYRANT Wil je weten waar je TYRANT naartoe gaat? Onze TYRANT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TYRANT token!

